Bad Bunny recibe un 'zapatazo' en la cara en pleno concierto con J Balvin

Es viral en Instagram. Bad Bunny, el máximo intérprete puertorriqueño del trap latino, abrió este viernes en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, su gira mundial, 'X100pre Tour', en la que se destacó como la figura principal de este género urbano y tuvo entre sus invitados a J Balvin y al dúo Wisin y Yandel.



Benito Martínez, nombre verdadero de este nuevo fenómeno musical, inició su espectáculo interpretando "Ni bien ni mal", "200 mph", "¿Quién tú eres?", tres de los temas de su primer y aún único disco, 'X100pre', encendiendo los ánimos de los cerca de 10.000 espectadores que acudieron a la cita.

El llamado "conejo malo" prosiguió con una mezcla de sus primeras canciones, que posteriormente le dieron el éxito y la fama mundial, entre ellas, "Dile", "Caile", "Tú no metes cabra" y "Me mata".



Luego, Bad Bunny contó con su primer invitado de la noche, el colombiano J Balvin, para interpretar "Si tu novio te deja sola", "Sensualidad" y "I like it". Fue precisamente al terminar de cantar con el colombiano, cuando el "conejo malo" se tiró al piso y recibió un 'zapatazo' al estirar su pierna.

El video del incidente se convirtió en viral en todas las redes sociales y especialmente en Instagram, donde varios usuarios repiten el preciso momento en que al músico se le cae su propio zapato en la cara.

Bad Bunny recibe 'zapatazo' en el rostro

Bad Bunny es víctima de ataque homofóbico por pintar sus uñas

Algunos seguidores de Bad Bunny en Instagram afirmaron que iban a dejar se seguir su cuenta, y hasta denunciarlo, por publicar una fotografía con las uñas pintadas. Por otro lado, sus más fieles 'followers' salieron a defenderlo y lo llenaron de elogios por el diseño que presentan sus uñas.

Esta no es la primera vez que el 'rey del trap' se enfrenta a un ataque homofóbico. En el año 2018 denunció a un salón de belleza en España por negarle la atención, ya que quería pintar sus uñas para un concierto.