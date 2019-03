Milagros Leiva es criticada tras quejarse sobre el servicio de tienda

Luego que Milagros Leiva utilizó su cuenta de Twitter para contar públicamente que tuvo la "peor experiencia" en la tienda de autoservicio, Makro, distintos usuarios utilizaron la sección comentarios para criticar la denuncia de la periodista.

"La peor experiencia de compras acabo de vivirla en Makro. No aceptan tarjeta de débito, salvo Scotiabank y tarjeta Makro. Los coches son muy incómodos, nadie te ayuda así tengas dos bebés desbordados y si quieres factura no aceptan salvo pases por atención de clientes. ¡De terror!", escribió Milagros Leiva en Twitter.

Tras la queja pública de Milagros Leiva, distintos usuarios se pronunciaron en Twitter y dieron su punto de vista respecto a este episodio. Algunos cibernautas se dieron el tiempo de explicarle a la periodista que Makro es una tienda de autoservicio de ventas al por mayor a diferencia de otros establecimientos como Metro, Plaza Veza o Tottus, donde el cliente tiene una atención especial.

"Desde que Makro entró al mercado peruano ha manejado esa política, al igual que en todos los países donde opera. Pagos en efectivo, no bolsas, carros grandes porque son mayoristas, tienen cajas preferenciales, pero no te cuidan a los hijos así sean tuyos", le respondió un tuitero a Milagros Leiva.

Otros tuiteros fueron más ácidos con sus comentarios. "Makro es mayorista y eco amigable. Lo que pasa es que no te has informado bien sobre su forma de atención. Pero descuida, no vuelvas a Makro y no te preocupes porque no se irán a la quiebra sin tus compras", se pudo leer.

"Para comodidad está Wong o Vivanda. El modelo de negocio de Makro es mayorista, bajo costo y servicio mínimo. La sustentabilidad de este modelo depende de clientes educados también. A la mayoría de sus clientes siempre les va bien. Evita ir con bebés", expresó otro cibernauta.

