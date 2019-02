Nicola Porcella abre su corazón y cuenta su testimonio sobre el trastorno 'borderline'

Luego que Nicola Porcella se sentara en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ para contar cómo fueron los hechos de la famosa “fiesta del terror”, donde Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron que fueron drogadas, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ confesó que padece del Síndrome de Borderline también llamado trastorno límite de la personalidad.

"A mi me diagnosticaron cambios de ánimo muy altos, Borderline. Con rasgos de ansioso, sufro mucho cuando tengo las caídas, cuando caigo soy una persona que está muy mal. La depresión me quita las ganas de todo. He tenido momentos difíciles", confesó Nicola Porcella en el programa de Beto Ortiz.

Ante esto, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ decidió dar su testimonio sobre esta enfermedad. “Confesar que sufro de trastorno límite de personalidad o qué soy “borderline”, como suele llamarse, sin duda implica mucha responsabilidad y compromiso. Soy consciente de ello. Si esa parte de mi testimonio puede ayudar a la atención o recuperación de muchas otras personas que padecen lo mismo, en buena hora”, indica en las primeras líneas Nicola Porcella en Instagram.

Nicola sostiene que no sufre sólo este trastorno, sino con su familia por lo que recibe constantemente apoyo de ellos. “Por encima de todo la presencia de mi hijo es una bendición y un motor para levantarme y seguir cuando el túnel parece no tener salida”, dijo.

“El tratamiento no sólo consiste en tomar pastillas, implica psicoterapia para el paciente y todo su entorno inmediato. El mayor dolor que he podido causar a mi familia, sin duda ha sido padecer de esta enfermedad, pero a la vez ha servido para demostrar el inmenso amor que nos tenemos. La depresión es una enfermedad severa, es más que sentirse triste o cabizbajo por algunos días , son sentimientos que no desaparecen por el contrario persisten e interferirán en el día a día de quienes la padecen”, comenta.

Nicola Porcella recalca que “ser borderline no significa ser limitado o incapacitado en ninguna de sus facultades”, por el contrario. Ahora se siente estable y tranquilo, pese al escándalo que se ha dado por la fiesta de los chicos de los reality.

Confesión en EVDLV