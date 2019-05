Vania Bludau copia a Karol G al mostrar parte íntima por error [FOTOS]

Disfrutando del clima en Miami. La modelo peruana Vania Bludau sigue sumando seguidores en su cuenta oficial en la red social Instagram. La exchica reality no duda en compartir sus fotos y videos más sensuales para el deleite de sus fieles seguidores que están atentos a sus publicaciones para comentar y dar el "me gusta". Recientemente, la 'influencer' compartió una serie de fotografías promocionando una marca de ropa internacional. ¿Se inspiró en Karol G?

Vania Bludau, quien formó parte del programa de competencia "Combate", se habría inspirado en la cantante Karol G para una sesión de fotos que le tomaron. En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram podemos ver a la peruana sentada a orillas de la playa. La publicación muestra a la figura de televisión posando para la cámara y dejando ver su ropa interior.

La pareja del abogado Frank Dello Russo eligió una sensual lencería para posar en las fotos. Por un descuido en la elección de las prendas, la estrella de televisión dejó ver parte de su zona íntima superior. Un atuendo muy similar usó la cantante colombiana Karol G, quien publicó un video en su cuenta de Instagram donde se le puede ver realizando atrevidos pasos de baile al ritmo del reggaetón.

Tanto Vania como Karol son representantes de una marca de ropa internacional, Fashionnova, la cual viste a celebridades de la talla de Kylie Jenner y Cardi B. Nuestra compatriota Vania Bludau es una 'influencer' en Instagram y ya superó los dos millones de seguidores.

Vania Bludau subió de pesó y mostró su figura en redes sociales

A su regreso a Miami, la modelo peruana mostró en su cuenta de Instagram cómo luce su cuerpo tras haber subido 4 kilos. La novia de Frank Dello Russo se ayudó en un diminuto bikini para exhibir su figura. Esto fue lo que mencionó en la publicación que realizó.

"Abs are cool and all but.. have you tried craft beer (Los abdominales son cool y todo, pero... ¿han probado cerveza? Si ven mis abdominales por algún lugar déjame saber, los estoy buscando".