Legarda: Vania Bludau rompe su silencio y dedica emotivo adiós al cantante

Vania Bludau rompió su silencio y utilizó su perfil oficial de Instagram para dedicarle emotivas palabras de despedida al cantante colombiano Legarda, quien perdió la vida tras recibir un impacto de bala perdida en la cabeza.

Legarda (29 años) falleció el pasado jueves (7) producto de una bala perdida durante un tiroteo en un intento de robo en el barrio El Poblado, ubicado al sur de Medellín, de acuerdo a los comunicados oficiales.

Así como Leslie Shaw, Vania Bludau mantenía una estrecha relación, más allá de las redes sociales, con el joven cantante de música urbana Legarda. En estos difíciles momentos que viven los familiares y personas allegadas al artista, la modelo se sumó a la lista de figuras mediáticas en dejarle un mensaje de despedida al intérprete de Colombia.

"No importa cómo finalizó. Hoy no importa nada, sólo sé que no merecías irte de esta manera, gracias por ser tan espiritual y ser el hombro que necesité. Espero que veas los sunsets más hermosos desde el cielo. Taramumbay", se lee el texto que Vania Bludau le dedicó a Legarda en sus historias de Instagram.

Luego de la sonada muerte de Legarda en medio de un tiroteo, donde recibió el impacto de bala en la cabeza, los preparativos de su funeral ya fueron puestos en marcha. En redes sociales, Luisa Fernanda W indicó cómo será el adiós del cantante colombiano a través de un video.

La familia de Legarda invitó a sus fanáticos del cantante a unirse en el último adiós vestidos de blanco, con el mensaje que busca hacer eco en Colombia: "Más sueños menos balas". La cita es el domingo 10 de febrero en la Plaza de Toro La Macarena, Medellín, Colombia.

Luisa Fernanda W habla cómo será el adiós a Legarda

Leslie Shaw y Legarda con su tema 'Volterte a ver'