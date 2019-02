Bettina Oneto enciende la polémica tras atrevido desnudo en redes [FOTOS]

Bettina Oneto ha llamado la atención con su reciente publicación de Facebook. Tras estar alejada de la televisión, la actriz cómica generó opiniones divididas en la esfera virtual al difundir una atrevida fotografía.

La actriz cómica hizo alarde de su figura al fotografiarse con escasas prendas sobre, lo que sería, una cama. Bettina Oneto utilizó el siguiente epígrafe para la llamativa instantánea: "Hasta tomorrow, chauuu. (Mañana chequeo el raje...de esta fotito)".

Tal como lo anunció Betina Oneto, diversos usuarios de redes sociales le dejaron irrespetuosos comentarios que le han molestado.

"Ya estás como la 'Tigresa del Oriente, haciendo ridiculeces a tu edad......Ya no estás para eso. Si quieres llamar la atención, deberías actuar o bailar como antes", "Yo tenía otro concepto de ti como humorista, figura publica. No tomen a mal pero esas fotos no tienen nada de profesional, parece que estuvieras en drogas mas bien para hacerlo", "Me gustaba, ojo, tu apariencia de antes, se te veía más auténtica. Admiro tu profesionalismo, excelente showman, un abrazo", se aprecian algunos crueles comentarios que le escribieron en Facebook.

Sin embargo, Bettina Oneto se tomó el tiempo para responder a estos usuarios con contundencia.

No todo fue críticas para la actriz, fanáticos demostraron el gran sentido de humor que tiene Bettina Oneto y la autenticidad que refleja en redes sociales.

"Que raje si lo hay, es de gente envidiosa señora Betina, porque usted hace lo que muchas quisieran hacer. Bendiciones","Estás regia, vive la vida, disfruta cada instante que nos da la vida. Seamos felices mientras haya salud y felicidad en nuestro corazón", "Ya quisiera yo tener ese cuerpo a mis 27 años...Se te ve hermosa, llena de vitalidad, de alegría. Me encanta tu trabajo y tu personalidad. Te admiro mucho", fueron parte los textos plasmados con respaldo a la fotografía que generó polémica en redes sociales.

En menos de un día, la fotografía acumuló más de 1,600 reacciones y cerca de mil comentarios de todo índole.

Recordemos que Bettina Oneto tuvo una accidente que le dejó la pronunciada secuela en el rostro, el cual le ha dado una apariencia distinta por lo que ha sido blanco de distintas preguntas.

Bettina Oneto y la fotografía que generó todo tipo de reacciones en Facebook

Bettina Oneto en televisión