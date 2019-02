BTS en los premios GRAMMY 2019: hora y canal para ver a la famosa banda de K-pop

La agrupación surcoreana BTS tendrá la responsabilidad de presentar una de las categorías en los Premios Grammy 2019, según informó el portal Vaity. El evento que se realizará este domingo 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles (Estados Unidos) y será transmitido EN VIVO Estados Unidos por el canal CBS, y en Latinoamérica por TNT y TNT Series, además de contar con el grupo de K-pop más famoso, también tendrá en el escenario a Cardi B, Camila Cabello, Shawn Mendes, entre otros reconocidos artistas.

Pero eso no es todo, pues para felicidad de los fieles fanáticos de la banda de K-pop integrada por Jin, Suga, H-Hop, RM, Jimin, V y Jungkok, también han sido nominados a Mejor Diseño de Empaque de parte de la Academia de Música por su álbum de estudio "Love Yourself:tear" (2018).

Dos importantes hechos que no solo emocionada a cada uno de los integrantes de BTS, sino también para los Armys, quienes al conocer que la ceremonia más importante de la industria musical contará con la presencia de uno de sus artistas favoritos del K-pop, están haciendo distintos comentarios en las distintas redes sociales.

La Beyond the Scene and Bangtan Sonyeondan ( BTS), banda conformada por siete talentosos jóvenes surcoreano, viene generando cada vez mayor expectativa, sobre todo luego del lanzamiento de su disco "Love Yourself:Tear" ­-cantando en coreano y con una líneas en inglés- que ya es todo un éxito en Estados Unidos. Y, según BillBoard, es el primer álbum número uno en idioma extranjero en más de doce años.

Los organizadores de los Premios Grammy 2019 compartieron en su cuenta oficial de Twitter un foto donde muestran los lugares asignados para la famosa banda integrada por Jin, Suga, H-Hop, RM, Jimin, V y Jungkok. Pese a que la famosas banda de K-pop no se van a sentar juntos en la misma fila, ellos están muy cerca y estarán acompañados de Camila Cabello, Miley Cyrus, Dolly Patron y Chris Shapleton.

La presentación de BTS en los Premios Grammy 2019, que será transmitido EN VIVO en Estados Unidos por el canal CBS, y en Latinoamérica por TNT y TNT Series, sin duda es uno de los más esperados.

