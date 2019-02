En La Contra nos visita el líder de Libido, Salim Vera

El líder de Libido, Salim Vera, visitó el set de La Contra tras una exitosa gira a nivel nacional, y afirmó que este año están recargados de trabajo, pues lanzarán música nueva para alegría de sus fanáticos.

“Nos piden bastante a nivel nacional, les gusta mucho la música de Libido, la banda y las canciones. Estamos empezando el año y la agenda se está comenzando a cargar de conciertos y actividades para la banda como la de un disco nuevo que va a estar a fines de año, es un EP nuevo de seis canciones”, anunció.

Asimismo, el vocalista se refirió a ‘Unplugged’, concierto electro acústico que se presentará alrededor de veintidós temas de la banda, este 28 de febrero en el Gran Teatro Nacional. Asimismo, el evento contará con artistas invitados.

“La gente pedía que lo repitamos, pero a nosotros no nos gusta mucho los acústicos (…) Vino una gran oportunidad que no podíamos rechazar como la del Gran Teatro Nacional que es para nosotros un teatro bastante importante”, declaró.

El creador de la banda peruana aseguró que cantar no es un trabajo, pues lo disfruta al máximo, especialmente cuando está arriba del escenario, ya que en ese momento se internaliza con la música.

“Entro en una especia de histrionismo o catarsis, me gusta interpretar, me gusta ponerme en el papel del actor de la persona que se cree realmente lo que está cantando o diciendo, es decir, yo me lo creo completamente”, señaló.

Por otro lado, explicó que Libido tiene nuevas miras y que a través de los años han ido evolucionando, por lo cual, le parece ‘gracioso’ que sus fans le pidan canciones parecidas a las de su primer álbum.

“Eso no va a suceder jamás, nosotros no somos músicos del pasado, exploramos la música del presente, por lo tanto, esta música nos invita a hacer música del presente”, detalló.

Salim Vera invitó a sus fanáticos a adquirir sus entradas para el ‘Unplugged’ a realizarse el 28 de febrero en el Gran Teatro Nacional.