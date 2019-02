Magaly Medina y Mónica Zevallos: ¿qué tienen en común?

Magaly Medina regresó a las pantallas chicas hace dos semanas. Ese tiempo fue suficiente para que Carlos Cacho pueda dar su opinión sobre cómo ve a la periodista en su retorno a ATV.

Para el estilista Carlos Cacho, la popular ‘urraca’ perdió su esencia frente a cámaras, ya que, según él, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ decidió dejar el chisme para convertirse en una persona “chévere”.

“Dice ser la firme, pero ya no es la firme, en el intento de abandonar su esencia la gente se desencantó de ella, haciéndose la chévere y simpática, por eso la gente ya no conecta con Magaly”, indicó el exjurado de ‘El Gran Show’.

El polémico estilista comparó a Magaly Medina con Mónica Zevallos. “La he visto un par de veces en su nuevo programa y veo que no tiene la misma esencia, que era su veneno, y la gente se ha desenganchado de ella. Quiere hacerse la simpática, la chévere, la buena gente, y el público se da cuenta de que no es ella... Me da la impresión de que es Mónica Zevallos con el pelo rojo, una suavecita. No es la firme, como dice la presentación del programa, ja, ja, ja”, añadió.

Carlos Cacho, quien regresará a las pantallas de en Exitosa Televisión el próximo lunes 11 de febrero, habló sobre la posibilidad de que Magaly Medina sea su competencia. “Yo no competiré con ella, mi programa será de entrevistas y chismes, e irá lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche”, anunció.

“Hay espacio para todos, nadie es dueño de los temas ni los personajes, solo hay que saber tratarlos”, dijo.

En otro momento dio detalles de su nuevo espacio. “Vuelvo después de unos años a la televisión, a través de la señal de ‘Exitosa’, y también se transmitirá en la radio. Habrá entrevistas, secciones de moda, belleza y obviamente, mi opinión sobre todo lo que pase en la farándula, es mi sello, siempre siendo yo”, recalcó Carlos Cacho.