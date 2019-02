Super Bowl 2019: Así se alista Maroon 5 para tocar en el show de medio tiempo

El grupo Maroon 5 será el protagonista, junto al deporte, de la Super Bowl, una de las grandes citas del año en Estados Unidos que en esta ocasión está enredada en polémicas que eclipsan la célebre competición y han desanimado a artistas como Rihanna y Pink de actuar en su mítico medio tiempo.



El grupo liderado por Adam Levine asumió en septiembre pasado la responsabilidad de encargarse del tradicional número musical que ameniza el descanso de la final deportiva.

Desde sus redes sociales, la banda se encargó de publicar fotos de su preparación para importante evento. Tal y cual podemos ver a continuación.

Maroon 5 seguirá así los pasos de artistas como Madonna, Beyoncé, Coldplay, Bruno Mars, Lady Gaga, Katy Perry y Justin Timberlake, quienes cosecharon audiencias millonarias con sus respectivos espectáculos.

Los números musicales de este evento son seguidos en directo por más de 100 millones de telespectadores en EE.UU. y terminan recibiendo comentarios por todo el mundo, incluso algunos de ellos se han convertido en fuentes de parodias, memes -con los tiburones bailarines de Katy Perry, en cabeza- y mensajes en redes sociales.





Pero, en cambio, el gran escaparate que supone esta cita no ha convencido fácilmente a intérpretes como Rihanna o Pink, quienes se negaron a actuar este año por una polémica vinculada a las reivindicaciones en favor de la comunidad negra estadounidense.



En 2016, el jugador Colin Kaepernick del equipo "San Francisco 49ers" decidió no permanecer de pie en el momento en que se canta el himno antes de comenzar el juego, como señal de protesta por los numerosos casos de tiroteos de policías contra ciudadanos negros.



A pesar de que entonces la dirección de la Liga de Fútbol Americano respaldó al deportista, Kaepernick no ha sido contratado por ningún equipo desde 2017 y ahora una nueva normativa obliga a los jugadores a estar de pie durante el himno.

La propia Rihanna citó este tenso contexto como el motivo por el que rechazó la oferta de los productores para convertirse en la gran estrella de esta edición.



Tras ella, la cantante Pink abandonó también unas nuevas negociaciones y dejó a los organizadores del espectáculo sin un candidato para su ceremonia hasta que Maroon 5 aceptó participar.



En el momento en que se anunció su presencia, una petición en internet recogió más de 100.000 firmas para pedir que la banda tomara partido en el boicot hacia la competición deportiva, pero no ha prosperado a pesar de que sigue activa. Con información de EFE.

