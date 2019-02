¿Maité Perroni se sometió a una rinoplastia? última foto dejaría en evidencia

La actriz y cantante Maite Perroni usó su cuenta de Instagram para dar a conocer cómo va quedando su rostro tras ser maquillada por profesionales y publicó una imagen. Sin embargo la instantánea generó gran duda entre sus seguidores, quienes se percataron de un detalle en el rostro de la mexicana.

En la foto, se observa a la joven de 35 años posando semi-perfil, mientras sus labios están siendo pintados por su maquilladora (or); lo cual no llamó tanto la atención como sí lo fue su nariz, pues la parte de la punta se ve ligeramente más alargado. Algo que para los admiradores de la artista musical no pasó desapercibido y de inmediato empezaron a generar distintas interrogantes.

Algunos presumen que la actriz mexicana pasó por el quirófano, y de ser así, hubieran preferido que no lo haga, pues consideran que su 'antigua' nariz era mejor; mientras que otros defendieron la posible decisión que habría tomado la cantante, pues aseguran que de todas maneras se le ve hermosa.

"¿Se aumentó la nariz?", "Era perfecta sin esa nariz", ""Qué mala foto. O ¿así es tu nariz?es el reflejo de la luz", "Qué onda con tu nariz", "Tu no necesitas maquillaje", "¿Se operó la nariz? Parece Pinocho, noooo se dañó la nariz", "¿Qué le pasó a tu nariz? se ve muy diferente, aunque siempre estás muy guapa", fueron algunas comentarios que recibió Maite Perroni en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, otros usuarios se percataron de la la luz que ilumina la nariz de actriz y cantante de 35 años y consideraron que esa iluminación le habría jugado una mala jugada a la persona que tomó la foto.

"Yo veo su nariz super hermosa con un perfil griego, no sé qué le encuentran los demás?!! Sea por la luz o no (aunque es por la luz) se le ve hermosa y es su estampa", defendió un fanático de Maite Perroni.

RBD

El grupo RBD, conformado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, se ganó el cariño de una considerable legión de jóvenes a nivel mundial. grupo mexicano RBD surgió de la telenovela del mismo nombre que nació en 2004.

Una de las famosas canciones de RBD