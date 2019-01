Karina Calmet enciende las redes con fotografía desnuda

A través de Twitter e Instagram, la actriz Karina Calmet se atrevió a publicar una fotografía que sorprendió a muchos, pues posó de espaldas y totalmente desnuda.

La polémica fotografía fue acompañada en Twitter por la siguiente descripción: "Vivir también significa aceptarnos como somos...", mientras que para Instagram usó el siguiente mensaje: "Naturalmente yo". Se entiende, por el hashtag que usó en la última red social en mención, que la fotografía no habría tenido ningún retoque.

La publicación no pasó desapercibida en ninguna de las dos redes sociales y rápidamente lo comentarios comenzaron a llegar. "La belleza interior se refleja en el exterior", "Qué linda espalda. La foto genial", "Me alegro que te hayas alejado de la política, hace mucho daño" y "Belleza de pies a cabeza", son algunos mensajes que se pueden leer.

Como se recuerda, la actriz decidió oficializar su retiro de la política y alejarse de 'Fuerza Popular' hace unas semanas. "Chicos les voy a pedir una cosa, no estoy en política y no soy política... Esa etapa terminó. Así que por favor dejen de mandar mensajes con eso que estoy en otra cosa. Gracias y saludos. Feliz Año y mucha prosperidad", fue lo que escribió la ex 'Al fondo hay sitio'.

Aprovechó para mandar un mensaje a los congresistas. "A los de diferentes bancadas políticas paz y les propongo ser amigos de nuevo. No todos tenemos el mismo pensamiento y eso se respeta". Además reveló que no postuló como lo anunció en un principio, porque sufrió un problema de salud.