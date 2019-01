Difunden fotos de la renovada escenografía de 'Esto es Guerra' [VIDEO]

El lunes 21 de enero comenzará una nueva temporada de 'Esto es Guerra' y a pocas horas de su estreno, el productor Peter Fajardo mostró imágenes la renovada escenografía del reality de América TV.

En entrevista con una reportera de 'América Espectáculos', el productor señaló lo siguiente: "David es el responsable de todas las escenografías que hemos presentado con el pasar de los años. No he visto lo que hará porque él me dijo que confié en él y está haciendo ando chévere para el lunes (fecha del estreno)".

"Tengo entendido que el set tendrá una onda tipo selva o 'Avatar' y por ahí haremos las presentaciones de los guerreros", agregó Peter Fajardo.

Así es, 'Esto es Guerra' regresa a la televisión con renovado set de televisión y se están cuidando los últimos detalles para que los nuevos participantes hagan su debut en el programa estreno.

El set no será lo único nuevo, este lunes 21 de enero también se presentará el reemplazo de la conductora María Pía Copello, quien decidió dar un paso al costado.

Según las fuentes que consultó el portal Instarándula, aseguró que existen tres candidatas a ocupar este puesto, descartando a figuras como Michaelle Soifer, Sheyla Rojas, Johanna San Miguel e incluso Angie Arizaga.

Entre las tres posibles reemplazantes de María Pía Copello, se encontrarían: Ana Carina Copello, Rebeca Escribens e incluso Jazmín Pinedo, pareja de Gino Assereto.

“Rebeca podría ser, pero canal 4 ha lanzado una propuesta de Magazine matinal y ella se encuentra tentada a participar en ello, así que es poco probable”, comentó Samuel Suárez, conductor de Instarándula.

Estreno de 'Esto es guerra', temporada de verano 2019, por América TV

El primer programa del año se emitirá el lunes 21 de enero a las 6:50 P.M.

Mathías Brivio y María Pía Copello en la conducción de 'Esto es guerra'