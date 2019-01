Yanet García recibe crueles comentarios al unirse al '10 Year Challenge'

Yanet García tiene uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana y todo lo que comparte en redes sociales es muy comentado por sus miles de seguidores y una reciente instantánea en Instagram no ha sido la excepción.

Se trata de una fotografía compartida por la propia 'Chica del clima', donde ella quiso unirse al '10 Year Challenge'. Según se pudo ver en la red social, la modelo hizo un collage de tres instantáneas que representaban su pasado y su presente.

"17-20-28. Nunca te rindas. Por favor, no te rindas. Sí se puede. Todo mi cuerpo es natural. Solo me he operado el busto. El mejor consejo que te puedo dar es que tengas paciencia y seas disciplinada", fue la descripción de su fotografía.

Los usuarios de Instagram no se hicieron esperar y rápidamente se pronunciaron en la sección comentarios para abrir el debate sobre la silueta de Yanet García.

"Esas pompis no son producto de gym, no entiendo por qué les da pena decirlo", "tremendo cambio", "pues operado cualquiera se ve guapa" y "es más que obvio que te operaste el busto que bastante falta que te hacía", se pudo leer en la sección comentarios.

Yanet García suele sorprender a sus seguidores con sus exuberantes fotografías en Instagram. Sin embargo, la presentadora mexicana no siempre lució ese cuerpo de infarto que hoy posee. A través de Instagram, la mexicana compartió un par de publicaciones comparativas de sus inicios en el modelaje y no siempre tuvo una fornida figura. La personalidad tuvo que esforzarse mucho para obtener resultados positivos.

Pese a que algunos dudan si su derrier es "natural", Yanet García se ha encargado de demostrar constantemente que los duros ejercicios y rutinas localizadas le han dado frutos; no obstante, sorprendió a muchos de sus fanáticos tras revelar que tuvo que realizarse a una intervención quirúrgica para que se aumente el busto.

Yanet García asiste diariamente al gimnasio, donde no solo baila. Ella también hace ejercicio pesado que incluye hacer máquinas, sentadillas y cardio.

Actualmente, Yanet García tiene 28 años y gracias a su profesionalismo y su encantadora personalidad se ha ganado un espacio en la televisión mexicana y ello se ve reflejado en sus distintas redes sociales.

Yanet García dando el reporte del clima en el programa 'Hoy'