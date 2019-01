Tatiana Astengo viajó a Disney y recordó a 'Reyna Pachas' [FOTO]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tatiana Astengo publicó una fotografía que sacó risas a más de uno, y es que la actriz estuvo en Disney y decidió posar al lado de Mickey Mouse y aprovechó de recordar a 'Reyna Pachas', su personajes en 'Al fondo hay sitio'.

"Los sueños se hacen realidad! Aquí la prueba", escribió la actriz a manera de descripción, a esa frase le agregó el hashtag 'Reyna Pachas', lo que causó gracia entre sus fans que no dudaron comentar la publicación.

"Pero Reyna quería ir para ser Pluta no Minnie jejejejeje", "Por fin en Disneywork, el sueño de Reyna Pachas hecho realidad", "Por favor haz que regrese Reyna! La extraño", "Que emoción! Aún tengo grabado en mi mente tu viaje a Disney con las fotos montadas, los recuerdos de 'made in china' y la estadía en el hotel Cielo" y "No creo ah... parece otro montaje del 'Jhonny'", son algunos de los mensajes que dejaron los fans de la ex 'Reyna Pachas'. La actriz no dudó en responder algunos comentarios.

Tatiana con la instantánea que compartió hizo referencia a un episodio de 'Al fondo hay sitio', en el que se personaje anunció que visitaría 'Disneywork' al lado de toda su familia. Pero, al notar que no tenían el dinero suficiente para viajar a Estados Unidos decidieron inventarse una historia y convirtieron a un hotel limeño en Disney, sin embargo, quedaron al descubierto por la popular 'Teresita'.

Esta no es la primera vez que Tatiana Astengo recuerda a su personaje con fotografías de su vida personal.

Este fue el capítulo en el que 'Reyna Pachas' habla de su viaje a 'Disneywork'.