Juliana Oxenford remece Instagram al mostrar tatuaje en zona íntima [FOTOS]

Periodista Juliana Oxenford se suma a la lista de figuras de la televisión que disfrutan del verano con poca ropa los fines de semana y ha publicado una imagen poco común en su cuenta de Instagram que viene recibiendo decenas de comentarios.

En la instantánea se observa a la conductora de '90 Central' de Latina posando en la la venta, de lo que sería su casa, con lentes de sol y luciendo un vestido color negro. Y a diferencia de la mayoría de sus fotos, esta vez la periodista no mira a la cámara como suele hacer. Además, lo particular de este retrato es que su hija fue quien se encargó de realizar la toma.

"La mirada de mi hija", escribió Juliana Oxenford en su cuenta de Instagram, red social donde cuenta con poco más de 221 mil 'seguidores', quienes no dudaron el elogiar a la periodista", "La máxima belleza que han visto mis ojos", "Guapa y atrevida", "Hermosa y sensual", "Muy bella señora J", "Qué cuerpazo...te envidio", "Wow, espectacular Juliana", "Dios mio, qué hermosa mujer. Espectacular", "Eres súper hermosa en todos los sentidos", "Se te ve regia. Disfruta de tu familia Juliana", "Cuerpo escultural, mujer de figura sin igual, derrochas ternura y sensualidad, 10 la mujer perfecta espectacular", fueron algunos de los comentarios que recibió la conductora del noticiero '90 Central' de Latina.

Pero, los mensajes no solo estaban enfocados en lo bien que sale en la toma Juliana Oxenford al posar en traje de baño, sino en el tatuaje que tiene la periodista en la zona de la pelvis, un detalle que sus admiradores no pasaron desapercibido.

La foto que compartió Juliana Oxenford en su Instagram Stories





Cabe mencionar que Juliana Oxenford celebró sus 40 años e hizo una importante reflexión en Instagram al llegar a las cuatro décadas.

“Aquí estoy, a punto de subir al cuarto piso. Lista para asomarme por mi nuevo balcón y aprender a vencer el vértigo que me produce la vida misma. Acostumbrada durante tanto tiempo a andar en una imparable montaña rusa, hoy siento pánico ante la sola idea de que alguien más decida sobre mi propio ritmo y velocidad. Aprendí a elegir y aceptar mis desaciertos, a abrazar mi soledad, a sentarme a conversar con mi pasado y decir “salud” con el presente. Acepté cada una de las marcas que me recuerdan las metamorfosis de este cuerpo que aún me sostiene y encontré la manera de negociar con todos esos recuerdos que durante tantísimo tiempo me ganaron las batallas", escribió la periodista de Latina.

Durante la conducción del programa '90 Central', Juliana Oxenford fue sorprendida con la visita de 'Pintura Roja', grupo musical al que la periodista es fiel fanática. Incluso se animó a bailar y cantar con las integrantes de la orquesta.