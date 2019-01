Ex pareja de Karol G aparece junto a la hermana menor de J Balvin [FOTOS]

No cabe duda que una de las parejas de reggaetón del momento son la cantante Karol G y el reggaetonero Anuel. Desde que decidieron hacer pública su relación, con un tierno beso durante un concierto en Nueva York, no han hecho más que demostrar el amor y la pasión que sienten entre ambos. Sin duda alguna, el amor ha tocado su puerta.

Para sorpresa de muchos, la ex pareja de Karol G, René Cano, conocido como Bull Nene, parece estar atravesando actualmente una situación similar. Su nueva pareja sería la hermana menor del cantante JBalvin. Eso parece indicar la fotografía que publico Bull Nene en su cuenta de Instagram, en la cual aparece junto a la rubia muchacha llamada Carolina Osorio Balvin.

En la captura, la hermana de J Balvin aparece apoyada sobre los hombros de la ex pareja de Karol G, mientras observa a la cámara. La fotografía, que ya cuenta con más de 19 mil "Me gusta" en Instagram se está volviendo viral en diversas redes sociales.

¿Quién es la hermana menor de J Balvin?

Carolina Osorio Balvin es el nombre de la hermana del famoso cantante de reggaeton J Balvin. Con 27 años de edad, esta muchacha es odontóloga y madre de una pequeña niña, con la cual comparte divertidos momentos que se encarga de publicar en su cuenta de Instagram.

Esta rubia muchacha no se mantiene alejada del mundo del espectáculo pues ha participado como modelo para la revista Vogue. En estas últimas semanas en las que se la ha relacionado como la nueva conquista de la ex pareja de Karol G, su popularidad no ha hecho más que crecer.