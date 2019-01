Instagram: Angie Jibaja sorprende a seguidores con nuevo tatuaje en el rostro [VIDEO]

Angie Jibaja no se libra de los escándalos, antes que acabe el 2018, la modelo sorprendió a sus seguidores con unas confesiones que encendieron las alertas. "Ojalá no sea la última vez que me vean y si es que me levanto de esta, puedan ver a la yo de siempre: guerrera, que sigue adelante que sigue sus sueños. Ojalá. Esta vez es muy difícil. Estoy demasiado triste", se le escuchaba decir a la 'chica de los tatuajes'.

Días después, salieron a la luz unos videos en los que ella se declara adicta. Fue en una fiesta organizada en el Callao para recibir el Año Nuevo, donde la modelo subió al escenario y gritó a viva voz: "Soy una adicta y una loca". Ella no salió a aclarar el tema y volvió a usar sus redes sociales, pero esta vez para mostrar su nuevo tatuaje.

Angie decidió que su nuevo tatuaje fuera a la altura de la rodilla, una zona muy dolorosa, según los especialistas en el tema. Lo que sorprende es el mensaje que tiene escrito, y es que es una frase popular para insultar a las mujeres. Sin embargo, ayer volvió a mostrar a través de su cuenta oficial de Instagram un nuevo grabado, pero esta vez a la altura de la ceja.

Angie Jibaja luce su nuevo tatuaje

En una serie de videos, ella muestra su nuevo tatuaje que al parecer estaría conformado por dos palabras, si bien no se le escucha decir nada al respecto, en una historia sí escribió: "Y mi mamacita vino a rescatarme. Madre solo hay una y yo tengo a la mía y es la mejor... Te amo madre mía", es lo que se puede leer. Se desconoce si el nuevo tatuaje es temporal