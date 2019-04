Actriz que interpreta a 'Lily' aclara rumor sobre cirugía plástica

El éxito de la última temporada de 'De vuelta al barrio' ocasionó que algunas de sus nuevas figuras cobren protagonismo en las redes sociales. Este es el caso de la joven actriz Merly Morello, quien interpretó a 'Lily', el eterno amor de 'Pedrito'. En su cuenta de Instagram, la también bailarina comparte su día a día y los detrás de cámara de la exitosa serie de América TV.

Recientemente, Merly Morello, o 'Lily' en 'De vuelta al barrio', habilitó la sección de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram. La actriz se encontraba en compañía de su primo, por lo que decidió enviar sus respuestas junto a él. Ella no imaginó que iba a recibir un curioso comentario por parte de un usuario de la comunidad.

En una de las preguntas que le hicieron a la actriz de América TV en Instagram se puede leer que le preguntan por su nariz y si es que ella se habría sometido a una cirugía plástica a la edad de 14 años. Entre risas, la joven Merly morello respondió, comparando su nariz con la de su primo. Esto fue lo que comentó para aclarar el rumor de una presunta operación.

"Miren, los dos tenemos la misma nariz. Así que no, no es operada, viene de familia. Aunque no sabemos de quién lo heredamos, pero viene de familia".

Recordemos que la actriz de 'De vuelta al barrio' está próxima a cumplir los 15 años el 22 de enero del 2019. Hasta el momento no se ha confirmado una nueva temporada de la serie de América TV o si la volveremos a ver en un nuevo proyecto para la pantalla chica.