Stephanie Cayo sorprende al bailar canción de reggaetón de Bad Bunny [VIDEO]

Stephanie Cayo suele subir constantemente material audiovisual a su cuenta oficial de Instagram por lo que este domingo no fue la excepción. La actriz, de 30 años, colgó en sus historias de Instagram varias imágenes de la comodidad de su hogar en los Angeles y no dudó en bailar el pegajoso tema de reggaetón “Está Rico” de Bad Bunny, Marc Anthony y Will Smith.

La canción fue lanzada a YouTube el 28 de septiembre del 2018 y hasta el momento cuenta con 98 millones de reproducciones.

La actriz peruana no pudo evitar contagiarse del pegajoso tema, que bailó frente al espejo de su casa mientras se grababa con su celular y hacía sugerentes pasos de reggaetón al estilo de Becky G, Natti Natasha y Karol G.

Es la primera vez que se le ve a Stephanie Cayo hacer gala de sus pasos al estilo de la música urbana. Estamos seguros que sus seguidores de Instagram se quedaron admirados por la destreza de la joven actriz.

Polémica por casting



Stephanie Cayo sorprendió en su cuenta de Twitter con una reciente publicación, debido a que la modelo peruana expresó su indignación tras ser rechazada en un casting al que aspiraba, todo por ser "muy linda para el papel" que debía interpretar.

“Cuando vas a una audición y les encantas pero por ‘too beautiful for the part’ (muy linda para el personaje) no te dan el papel, no sé si llorar o reír o gritarles la *que los parió”, dijo molesta la actriz de la serie de Netflix “Club de Cuervos”, donde recibió el apoyo de sus seguidores y otros artistas nacionales.