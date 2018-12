Aracely Arámbula disfruta del verano en ropa de baño y detalle alborota a fans

Aracely Arámbula, expareja de Luis Miguel, viene disfrutando de las vacaciones de fin de año. La actriz no dudó en presumir su curvilínea figura desde una piscina cerca de una hermosa playa, al parecer de la Riviera Maya, México, según algunos comentarios de sus fanáticos de Instagram.

"Amo los viernes y más este. Pensándolos, felices fiestas. Amemos. A ser felices", escribió Aracely Arámbula en la reciente publicación de Instagram que ha generado más de una reacción entre sus fans de dicha red social.

En la instantánea se puede apreciar a Aracely Arámbula con el torso desnudo, un colorido bikini, un sombrero de ala ancha, la piscina y el hermoso horizonte que acompaña la mirada de la guapa actriz mexicana.

Como no pudo de ser de otro modo, sus miles de fanáticos no dudaron en pronunciarse sobre el particular y le hicieron saber de un gran detalle que enloqueció a más de uno en Instagram.

"Todo en esa fotografía es perfecto, pero hay algo en el encuadre que me roba el sueño", "¡Qué cuerpazo! Dame tu secreto, linda", "Amo verte luciendo tus encantos", "Perdonen, pero me va a dar algo, llamen a la ambulancia, por favor", "Óyeme princesa, bendiciones para tu familia y todo el éxito del mundo", "Qué hermosas aguas", "Qué bonito se ve todo", "Qué hermoso corazón tienes, Ara", "Qué hermoso paisaje, pero lo mejor en el encuadre eres tú", fueron algunos mensajes que le dejaron a Aracely Arámbula.

En poco tiempo, la fotografía de Aracely Arámbula, publicada en Instagram, alcanzó más de 14 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios de todo tipo. Además, sus fans destacaron la hermosa figura que mantiene la actriz a sus 43 años.