Mayra Goñi rompe su silencio sobre su relación con Angie Arizaga y Fabio Agostini [FOTOS]

Mayra Goñi y Fabio Agostini sorprendieron a sus miles de fans al anunciar su ruptura de un momento a otro, confirmando que la relación no daba para más; sin embargo, ninguno reveló el motivo real del fin de la relación. Hoy la actriz decidió romper su silencio ante las provocaciones de su ex, quien estaría acercándose a Angie Arizaga.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la actriz afirmó que actuó bien durante la relación que ambos mantuvieron, además reveló que Fabio solo coquetearía con 'la negrita' con la intención de "molestarla", ya que durante los últimos días los medios no han dudado en relacionarlos sentimentalmente.

“Creo que lo hace por molestar, pero no tengo celos, para nada. Ya no estoy con él (Fabio Agostini), así que es libre desde que terminamos, puede hacer lo que quiera. No le tengo cólera tampoco, solo me quedo con los bonitos recuerdos”, afirmó la actriz que dio vida a 'Yuru', desmintiendo algún 'roce' con Angie Arizaga.

“Mi relación con Angie (Arizaga) no ha cambiado, grabamos siempre, pero ya no quiero hablar del tema, porque me da un poquito de rabia que se siga comentando. No deseo dar más cuerda a esa situación (Fabio Agostini)”, afirmó la cantante, quien además dejó en claro que Nicola es su amigo, pese a las declaraciones del español, quien aseguró que "no tiene códigos".

La actriz afirmó que actualmente se siente muy tranquila porque ella hizo las cosas bien, pese a que la relación terminó, por lo que está soltera.