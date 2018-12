Peruana gana importante certamen de belleza [VIDEO]

A puertas de realizarse la gala central del Miss Universo 2018, Jessica Newton utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que representante peruana logró obtener ansiada corona.

Así es, Janet Leyva dejó el nombre del Perú en alto al ganar el Top Model of the World 2018. La bella peruana solo tuvo palabras de agradecimiento para Jessica Newton, quien se encargó de su preparación.

"Bueno Jessi (por Jessica Newton) como te lo prometí soy la Top Model of the World 2018. La verdad no puedo creerlo. Estoy demasiado emocionada y agradecida contigo y la organización del Miss Perú por haber estado conmigo en todo este tiempo", expresó Janet Leyva en un video publicado en Instagram.

Por su parte, la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, no pudo ocultar su felicidad y respondió el saludo de la siguiente manera: "Estoy feliz y muy orgullosa Janet Leyva. Disfrútalo al máximo mi reina y nos vemos en unos días más en Perú".

Jessica Newton se encuentra en Tailandia junto a Romina Lozano para ser parte de la 67 edición del Miss Universo, pero ello no es impedimento para que también se encuentre pendiente de los otros concursos de belleza.

"Ganamos Janet Leyva. ¡Que alegría! Sin palabras y feliz", escribió Newton en otra publicación de sus redes sociales.

El Miss Universo, el certamen de belleza más importante del planeta, se realizará este domingo 16 de diciembre en la ciudad de Bangkok, capital de Tailandia. A pocas horas de la gala final, los nombres de las candidatas favoritas van ganando notoriedad.

Son 94 candidatas que se disputarán la corona del certamen de belleza más importante. Entre ellas destaca nuestra representante, la joven nutricionista Romina Lozano, la modelo española Ángela Ponce (la primera mujer transgénero en competencia), Sthefany Gutiérrez de Venezuela y Catriona Gray, representante del país de Filipinas.