Miss Universo 2018: Andrea Toscano usó vestido del Tiki-Tiki de Thalía y bailó en certamen

Miss Universo 2018 esta próximo a coronar a su reina. Las concursantes ultiman detalles para la gran final del certamen de belleza más sintonizado de cada año, el mismo que reúne a las candidatas más hermosas de los diversos países autónomos, cuyo escenario principal es Bangkok, Thailandia.

Andrea Toscano, Miss México, sorprendió a más de uno al llevar el vestido Tiki-Tiki de Thalía a otro nivel y con baile incluido en el Miss Universo 2018. Tras bambalinas, la modelo hizo gala de su atuendo rojo similar al que usó la intérprete de el 'Thalía Challenge'.

Emocionada e impaciente, Andrea Toscano se animó a mover las caderas como Thalía en su 'Challenge' del Tiki-Tiki. La candidata para la corona del Miss Universo 2018 se mostró inquieta antes de asistir a la primera entrevista con el jurado del certamen de belleza celebrado en Bankog Thailandia.

"No quiero hablar tan fuerte para que no me escuchen que ando por aquí", se le oye decir a Andrea Toscano tras bambalinas.

En tanto, Lupita indicó que estuvo cerca de la candidata del Miss Universo para platicar y observar el hermoso vestido confeccionado por un compatriota.

"Me vine a escondidas para poder verla y platicas antes de que pase a su entrevista privada con jurado; trae un vestido precioso de su paisano Carlos Pineda", manifestó la interlocutora de Andrea Toscano.

Por su parte, la candidata a la corona del Miss Universo 2018 reveló que amaba su vestido del Tiki-Tiki de Thalía y hasta se animó a realizar los movimientos característicos del conocido 'Challenge' que se volvió viral en cuestión de horas.

Andrea Toscano lució vestido del tiki tiki de Thalía

Andrea Toscano fue felicitada por muchos y criticadas por algunos usuarios de la esfera virtual tras usar este vestuario en las preliminares del Miss Universo 2018.

