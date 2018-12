Jennifer López sorprende al revelar que tuvo intimidad mientras grababa película [VIDEO]

La actriz y cantante Jennifer López dejó boquiabiertos a sus seguidores, luego de confesar que tuvo sexo durante las grabaciones de una de las películas en la que participó. El video del momento fue compartido en YouTube y se ha convertido en un auténtico viral.

Todo ocurrió en el programa estadounidense What Happens Live, a donde Jennifer López acudió para promocionar su película “Second Act” con su compañera de elenco Leah Remini.

JLo participó del juego ‘Yo nunca’ y respondió a la afirmación del conductor Andy Cohen “Yo nunca me he enganchado en mi tráiler”, tal como se ve el video viral de YouTube.

Remini negó que alguna vez lo haya hecho, pero Jennifer López bebió de su vaso y asintió que lo había hecho, mientras su compañera le preguntó totalmente sorprendida ‘¿lo hiciste?’.

De acuerdo al video de YouTube, López intentó justificarse diciendo que básicamente "vivía" dentro del set de grabación, por lo que era usual tener relaciones sexuales durante el rodaje.

En el juego, la cantante también admitió que había encontrado actores con los diálogos escritos en sus muñecas. Asimismo, confesó haberle mentido a sus amigas sobre lo increíble que era una película.

Pero sin duda, la declaración sobre que tuvo sexo en el rodaje de una película es la que más ha sorprendido a sus admiradores, quienes se preguntan en qué filme ocurrió esta picante anécdota que tuvo Jennifer López. A continuación, te dejamos el video de YouTube que muestra lo sucedido.

Las declaraciones de Jennifer Lopez