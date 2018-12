Ana María Polo y su pedido especial a sus fans tras singular testimonio en ‘Caso Cerrado’ [VIDEO]

La abogada Ana María Polo es muy famosa en Latinoamérica por su programa 'Caso Cerrado' que se transmite por Telemundo y en Perú por Latina. Justamente la conductora de TV aprovechó su espacio para poder llegar a sus seguidores con un mensaje de reflexión ante los problemas que se nos presentan en la vida y luego transmitirlo en Instagram.



“A veces las soluciones a los conflictos se encuentran al mirarlos desde la perspectiva opuesta, unámonos todos como familia, como comunidad y verán que las cosas se empiezan a ver mas diferentes. Un cordial saludo para todos”, comentó Ana María Polo junto a una leyenda de un video que colgó en Instagram.

“Yo también creo en lo positivo, pero lo positivo no es siempre la solución. Yo creo que la solución es indagar en lo negativo, estudiarlo, desmenuzar, saciarnos para entonces ver la luz. Tenemos que hacerlo como comunidad. Este problema no es tuyo como mamá. Este no es problema como sociedad. Debemos involucrarnos todos, poner nuestra cabeza a funcionar y buscar la solución a este problema”, señaló Ana María Polo ante la presencia de dos panelistas, madre e hija, que fueron al set para expresar su preocupación por un método de enseñanza de un profesor.

El clip tenía más de nueve mil seguidores y cientos de comentarios donde dieron a conocer que la abogada tenía mucho de cierto. Ese programa ‘Caso Cerrado' en su momento se llamó “Desafiando La Verdad” y fue grabado el 22 de noviembre del 2018, pero recién prefirió dedicar un mensaje de reflexión para sus seguidores.

Video completo del programa