El desgarrador relato de la actriz de 'Patito Feo' que fue violada por Juan Darthés [VIDEO]

La actriz Thelma Fardin denunció al actor Juan Darthés, excompañero de elenco de “Patito Feo” y quien trabajó con Gianella Neyra en la telenovela “Culpable de este amor”, por violación. La joven, de 26 años, contó que el hecho ocurrió durante una gira que hacía la novela de Canal 13 por Nicaragua en 2008 y era menor de edad. Fardin tuvo un desgarrador testimonio y lo compartió con el colectivo "Actrices argentinas".

Entre lágrimas, Fardin, quien en ese momento tenía 16 años, narró que estaban en la habitación de un hotel y Darthés le había pedido que "lo tocara" y enseguida le dijo: "Mirá cómo me ponés".

"Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró".

"Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo 'mirá como me ponés'. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no y me metió los dedos. Le dije 'tus hijos tienen mi edad' pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró", contó la joven durante la conferencia de prensa que realizó el colectivo de actrices argentinas en el Multiteatro, ubicado en el Microcentro porteño.

Durante el relato, mirando a cámara, Thelma Fardin lloró desconsoladamente. En el escenario, la acompañaban las actrices más reconocidas de la Argentina.

Se hizo público en una conferencia de prensa organizada por el colectivo "Actrices argentinas". Thelma Fardín, que en ese entonces tenía 16 años, denunció que Juan Darthés abusó de ella en una gira teatral.

Gianella Neyra y Juan Darthés en "Culpable de este amor"

Testimonio

Abogada da una paso al costado

Ana Rosenfeld comunicó vía Twitter que ya no defenderá a Juan Darthés en el juicio que le había iniciado por calumnias e injurias a Calu Rivero, que lo acusó de sobrepasarse cuando grababan escenas en la novela “Dulce amor”. Esta decisión la tomó también luego que escuchara el testimonio de Thelma Fardin.

"Lo aprecio muchísimo, él lo sabe. Pero por un tema de respeto no voy a emitir opinión antes de la conferencia. Por un tema de principios éticos y morales, por una conducta y línea de vida, doy un paso al costado", se le escuchó decir en un audio que le hizo llegar a El Ángel del mediodía, el ciclo radial que conduce Baby Etchecopar.

Relato completo de la actriz