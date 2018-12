Juan Darthés acusado de violar a Thelma Fardín aparece en cinta contra violencia de género

Juan Darthés remeció la farándula argentina al abusar sexualmente de su compañera de reparto en 'Patito Feo', Thelma Fardín, a quien habría violado en una gira por Nicaragua cuando solo tenía 16 años de edad; sin embargo, tras salir a la luz el escándalo, sus fans no dudaron en dedicarle fuertes mensajes en las redes sociales, y más aún al descubrir que el actor protagonizó un vídeo contra la violencia de género.

El actor denunciado por violación ante la justicia de Nicaragua habría participado en un spot del Ministerio de Desarrollo Social contra la violencia de género, en 2016, con el objetivo de concienciar a las personas para exigir respeto e igualdad y frenar la ola de violencia contra las mujeres; sin embargo, hoy es acusado por abuso sexual.

En la cinta del 2016 participó junto a otros artistas para dar un mensaje claro: Se pone agresivo cuando te ponés linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. Si te dice que no, es no”, indican algunos de los convocados para el vídeo que debía generar conciencia en Argentina.

Luego, llegan las líneas del actor: “¿Un insulto? ¿Un empujón?”, dice Darthés, en el video que buscaba concientizar sobre la delicada problemática que sufren miles de mujeres.“Que se arrepienta y pida perdón no sirve. Eso es violencia. Eso es violencia. Llamá al 144 gratis las 24 horas en todo el país”, completan otros artistas en el vídeo de YouTube.

Como era de esperarse, los usuarios de YouTube no dudaron en arremeter en su contra al recordar el vídeo y usar fuertes insultos, donde expresaban su rechazo absoluto y llamaban "hipócrita" al actor, por atreverse a hablar de violencia contra la mujer cuando "abusar es una forma de ataque", indican los seguidores.