Comic Con: Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink (FOTOS)

Los ahora adolescentes, Caleb McLaughlin, (Lucas), Noah Schnapp (Will) y Sadie Sink (Max), estrellas de la serie de Netflix, Stranger Things, desataron la euforia en la Comic Con de Sao Paulo, donde presentaron los títulos de los próximos capítulos, que se verán el 2019.

En reunión con la prensa, los actores comentaron cómo han sido las grabaciones de la esperada tercera temporada. "Es muy divertido porque nos la pasamos bien durante las grabaciones y fuera de ellas. Hacemos cosas todo el tiempo, somos como niños corriendo todo el tiempo", asegura Noah, hijo en ficción de Winona Ryder.

Por su lado, Sadie reconoció que crecer no es tan fácil en medio de la fama. "Ahora somos un poco mayores, de hecho es difícil crecer, pero yo no cambié como persona", dijo la actriz que ingresó en la segunda temporada. Además, destacó los fuertes personajes femeninos en el programa. "Me encanta que haya más chicas en la serie. De hecho, en esta temporada habrá una chica más", agregó.

Los actores se dieron tiempo para firmar autógrafos y fotografiarse con sus fans.