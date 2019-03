Bruno Agostini habló del fin de la relación de Fabio Agostini y Mayra Goñi [VIDEO]

Luego que Fabio Agotini y Mayra Goñi se encargaron de hacer público el fin de su relación sentimental, el hermano mayor del español declaró para un diario local y se refirió a la cantante peruana.

Así es, Bruno Agostini explicó las razones del fin de esta historia de amor: "Él terminó bien con Mayra Goñi y prefiere estar soltero a seguir con ella, porque se cansó. No le gusta la monotonía".



Además, Bruno Agostini defendió a su hermano menor por el video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde anunció que terminó con Mayra Goñi.

"Él no dio detalles, solo dijo que se cansó. Con una relación televisiva. La gente hace muchas preguntas, y en vez de que especulen que fue por una infidelidad o algo parecido, lo hizo así", argumentó en declaraciones para el diario Trome.

Sobre la relación que tuvo con Mayra Goñi como "cuñados", el integrante de 'Combate' señaló que ambos se llevaban bien: "Sí, me caía bien, pero no sé qué habrá pasado... Mi hermano prefiere estar solo"

"Ahora mismo me gustaría que siga así (por la soltería de su hermano), pues así lo ha decidido. Además, ya tenemos todo listo para irnos de viaje por Año Nuevo a Corea del Sur y Japón junto con Austin Palao", agregó.

Fabio Agostini anunció el fin de su relación con Mayra Goñi:

Cabe recordar que fue Fabio Agostini quien hizo público el fin de su relación con Mayra Goñi: "Para todos los seguidores, quiero comunicarles que Mayra y yo lo hemos dejado, ya hemos terminado. Anoche hemos tenido una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos".

"La relación cada vez estaba más fría y aburrida. Yo se lo comunique a ella anoche y creo que ella piensa igual como yo. Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos, me da mucha pena. Las cosas estaban frías y lo mejor era dejarlo. Estamos bien y tranquilos. Le deseo lo mejor a Mayra, sabes que siempre seremos amigos y te quiero mucho", agregó Agostini.