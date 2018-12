Dee Snider, vocalista  de Twisted Sister, anuncia concierto en Perú

Uno de los íconos del rock, Dee Snider, vocalista de la mítica banda de glam metal, Twisted Sister, anuncia su llegada a nuestro país, para una única presentación. Llegará con el Word Tour 'For the Love of Metal' , nombre de su más reciente trabajo discográfico en solitario, que se lanzó en julio del año pasado. Considerado una leyenda del rock, el álbum es el cuarto disco en su carrera musical.

Antes del lanzamiento oficial, Snider comentó: "Creo que hay algo para cada amante del hard rock y del metal en este disco". Dee, además de ser la voz de Twisted Sister, es actor, director de películas de terror, conductor de radio, entre otras cosas, es considerado como uno de los 100 mejores cantantes del mundo, de acuerdo a la revista Hit Parader.

Dee Snider, tampoco escapa a la polémica y recientemente, usó su cuenta de Twitter para dedicarle unas palabras a las personas que usan camisetas metaleras sin ser fanáticos. "Debo decirlo: esta nueva tendencia de 'no-metaleros' usando camisetas vintage de metal es nauseabundo" señaló en su red social. "No es solo el uso de nuestras camisetas, ahora se han apropiado de la mano cornuta y del estilo de las calaveras. Estos son nuestros símbolos; nuestra imagen". Eso si, defendió a Lady Gaga, señalando que ella ama y respeta el metal. Su único concierto en Perú será el 19 de marzo en en Centro de Convenciones Festiva, centro de Lima. Entradas en Teleticket.