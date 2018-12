Zaperoko: integrante acusado de homofobia habría sido separado de orquesta

No va más. Jhonny Peña, director de la orquesta de salsa Zaperoko, habría confirmado la separación de Juan Carlos Paz, mejor conocido en el mundo musical como Mr. Sabroso, luego de lo acontecido en las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez cuando se dirigían a cumplir un compromiso en Arequipa.

Tal como lo señaló el portal Salserisimo Perú, fue Peña quien anunció el despido del animador de la orquesta, "Juan Carlos ya no seguirá en Zaperoko. Solo hoy vino a Chile. Ya mañana sacamos el comunicado donde anunciaremos la medida".

Trascendió además que el despido se debe a que el director no va a permitir que la imagen de la orquesta se vea manchada por ciertas actitudes, en especial cuando se trata de homofobia.

Agregó además que la orquesta ha participado en actividades relacionadas a la comunidad LGTBI, por lo que reiteró las disculpas a Antonio Gálvez, el joven afectado, y reconoció que no se burlaron de él, pero que sí se trató de un momento de 'chacota' entre ellos.

Denunciado por Facebook

Como se recuerda, el último viernes, los usuarios de Facebook mostraron su indignación luego de leer el post compartido por Antonio Gálvez, donde hacía saber que un integrante de la orquesta Zaperoko, se burló de él por su orientación sexual, haciendo poses y comentarios no adecuados, hechos que fueron respaldados por sus compañeros al solo reaccionar con risas.

Antonio se atrevió a enfrentarlo y a denunciarlo por redes sociales. "Hoy como nunca me atreví a hacerle el “pare” al típico “machito” peruano, que desde lejos y cuando está con sus amigos, se cree bacán y se mata de risa. No recuerdo cuándo fue la primera vez que me gritaron “SAO”en la calle, pero es la primera vez que me pasa en el aeropuerto y me di cuenta que era de parte de un integrante de la Orquesta Zaperoko, La Resistencia Salsera del Callao", fue lo que escribió el joven en su cuenta personal.