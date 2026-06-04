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Invierte S/100, gana hasta 20% anual y participa del sorteo por increíbles premios

Este mes mundialero, haz que tu dinero también juegue para ganar. Invierte desde S/100 en factoring con Prestamype, obtén una atractiva rentabilidad de hasta 20% anual y participa en el sorteo de un exclusivo pack mundialero con increíbles premios.

Durante junio, al invertir en factoring participas en el sorteo de un pack mundialero que incluye un Smart TV de 85 pulgadas y más. Fuente: difusión.
Durante junio, al invertir en factoring participas en el sorteo de un pack mundialero que incluye un Smart TV de 85 pulgadas y más. Fuente: difusión.
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La emoción del Mundial 2026 ya se vive en todo el país y, mientras muchos consideran poner su dinero en apuestas deportivas, existe una alternativa que te permite hacerlo crecer de forma más segura y rentable. En lugar de depender del resultado de un partido, hoy puedes invertir desde tan solo S/100 en factoring con Prestamype y obtener una atractiva rentabilidad respaldada por facturas negociables registradas en CAVALI.

Y porque el fútbol también se disfruta fuera de la cancha, Prestamype ha lanzado una campaña especial durante todo junio. Al invertir en factoring, no solo tendrás la oportunidad de generar ganancias, sino que además participarás en el sorteo de un espectacular pack mundialero que incluye un Smart TV de 85 pulgadas, un Álbum Panini y un paquetón de figuritas. Conoce todos los detalles de la campaña AQUÍ.

PUEDES VER: Préstamos para construcción en Perú: requisitos y montos | Publirreportajes | La República

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¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito con la finalidad de obtener ese dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. El adelanto de dinero que reciben dichas empresas proviene de personas como tú que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno atractivo por el dinero invertido.

¿Quién le paga al inversionista? El cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring es el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Alicorp, Primax, Jockey Plaza, Los Portales, Nike, Southern, Ripley, Leche Gloria, Backus, Cementos Pacasmayo, Cartavio, Tottus, Metro o Wong, entre otras.

Beneficios de invertir en factoring

En este Mundial 2026, en lugar de arriesgar tu dinero en apuestas de resultado incierto, haz que trabaje para ti. Con Prestamype puedes invertir en factoring de manera simple, 100% online y con la posibilidad de obtener una atractiva rentabilidad. Estos son algunos de sus principales beneficios:

  • Poco capital de inversión: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.
  • Rentabilidad atractiva: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 20% anual.
  • Plazos de pago: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días.
  • Diversificación: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.
  • Riesgo: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.
  • Formalidad: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Con el factoring de Prestamype puedes invertir en facturas de empresas reconocidas y generar rentabilidad de forma simple. Y este mes mundialero tu inversión puede darte mucho más: participa en el sorteo de un espectacular pack que incluye un Smart TV de 85 pulgadas, un Álbum Panini y un paquetón de figuritas. Regístrate hoy mismo en la web de Prestamype y comienza a invertir AQUÍ.

PUEDES VER: Préstamos estando en Infocorp: requisitos para solicitar un préstamo con garantía hipotecaria | Publirreportajes | La República

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Condiciones para participar del sorteo

Este Mundial 2026, haz que tus ahorros jueguen a tu favor. Invierte desde S/100 en factoring con Prestamype, obtén una atractiva rentabilidad y participa por un increíble pack mundialero. Para entrar al sorteo, solo debes cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Regístrate en la web de Prestamype AQUÍ (o ten una cuenta activa).
  2. Debes realizar una inversión en factoring desde S/100 o $25.
  3. Nota importante: Por cada inversión de mínimo S/100 o $25 acumulas un ticket de manera automática. A mayor cantidad de tickets, mayores probabilidades de ganar el sorteo.

Este junio, aprovecha la emoción del Mundial para darle una victoria a tus finanzas. Invierte en factoring con Prestamype desde S/100, haz crecer tus ahorros con una atractiva rentabilidad y participa en el sorteo de un espectacular pack mundialero que incluye un Smart TV de 85 pulgadas, un Álbum Panini y un paquetón de figuritas. Regístrate e invierte hoy mismo AQUÍ.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

[PUBLIRREPORTAJE]

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