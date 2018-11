Aída Martínez alza su vestido en vivo para negar que su 'derrier es falso'

No se midió en la respuesta. La modelo arequipeña Aída martínez fue una de las invitadas al programa 'Instarándula', espacio que conduce el ex reportero de 'Válgame Dios', Samuel Suárez, en la red social Instagram. La también piloto de motos no dudó en hacer más de una confesión durante su estadía en el espacio digital. Aprovechó la exposición para aclarar un tema que la ha estado persiguiendo en los últimos meses.

Aída Martínez, quien se dio a conocer luego de ser relacionada con el cantante cubano Dayron Martin, no se contuvo a la hora de responder las curiosas preguntas que le tenía preparado el periodista. Uno de los temas con los que iniciaron la conversación fue sobre su escultural figura, resaltando su derrier, la cual ha generado que muchos la critiquen, asegurando que fuera producto de una cirugía plástica.

La modelo aseguró en la transmisión de Instagram que la zona baja de cuerpo es totalmente real, rechazando los rumores de que se sometió a una cirugía plástica para aumentar sus glúteos. Para poder comprobar lo que estaba diciendo, la bella peruana tuvo una atrevida reacción que puso nervioso al presentador al espacio de noticias y entrevistas.

Sin control, Aída Martínez levantó su sensual vestido para intentar mostrar su derrier. Este acto fue detenido por Samuel Suárez, quien sólo atinó a soltar un par de risas por lo que había hecho la empresaria en plena transmisión en vivo por la red social Instagram. Aquí les compartimos la candente escena que se vivió en el programa 'Instarándula'.