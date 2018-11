Thalía indignada por bochornoso momento que pasó en el cine [VIDEO]

La cantante mexicana, Thalía, es una de las artistas musicales que comparte en Instagram distintos mensajes, fotos y videos referidos a sus canciones, familia, y nuevos proyectos, donde manifiesta su emoción. Sin embargo, cuando pensaba que una salida por fin de semana -en compañía de su familia- sería inolvidable y muy buena razón para publicar en las redes sociales, fue totalmente todo lo contrario.

Resulta que la intérprete de "No me acuerdo", que canta junto a Natti Natasha, decidió ir al cine, pero no imaginó que se llevaría un amargo momento al encontrar el asiento -sonde se iba a sentar- sucio, lleno de tomate, palomitas y demás. Pese a que ella se quejó con el personal que trabaja en dicho establecimiento, según cuenta, nadie se hizo cargo del incidente, por lo que tuvo que buscar una solución inmediata.

"Me metí al clóset donde están todas las cosas para limpiar. Me agarré una bolsa porque el asiento que me tocó está de lleno de grasa, asqueroso, lleno de comida, de hotdog, y no lo quisieron limpiar”, se le escucha decir algo enfadada a Thalía en el video que compartió en sus Stories Instagram.

"Yo ya cubrí mi asiento con plástico, con una bolsa de basura que encontré. Vean todo empapado como estaba”, dice la cantante mientras se ve que los asientos del cine tenían algo de líquido", dice la también actriz en otro video que publicó en Instagram, donde cuenta con poco más de 12 millones de seguidores.

A pesar de este ácido momento, la cantante terminó bromeando y tomándose una foto en el asiento, que cubrió de plástico, donde esboza una sonrisa de oreja a oreja.

Foto que compartió Thalía en Instagram

Otra foto que compartió Thalía en Instagram

Video que publicó Thalía en su Instagram Stories

Cabe mencionar que Thalía y Gente de Zona lanzaron hace unas semanas el videoclip de "Lento", que viene recibiendo buenos comentarios en las redes sociales.