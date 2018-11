Susy Díaz se puso seria y arremetió contra Moisés Mamani tras denuncia pública

Luego que la aerolínea LATAM acusara al congresista Moisés Mamani de “tocamientos indebidos” a una de sus trabajadoras durante el vuelo Juliaca-Lima, la semana pasada; el parlamentario de Fuerza Popular no ha dejado de recibir duras críticas.

A esta ola de cuestionamientos se suma la exvedette Susy Díaz, quien justamente fue congresista del Perú, en el periodo 1995-2000 por el partido Movimiento Independiente Agrario - MIA, fundado por Julio Chu Mériz.

Aunque no quiso ahondar en el tema de la denuncia contra Moisés Mamani, Susy Díaz señaló. “Creo que esos mañosos no deben ser padres de la patria, pensé que solo era en mi tiempo”.

Susy Díaz sufrió acoso en el Congreso

Pese a que tuvo popularidad como congresista, no todo fue bueno para Susy Díaz. Además de haber sido sentenciada en 2009 a tres años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo, ya que recibió dinero de Vladimiro Montesinos; la exvedette recordó que durante su época como congresista sufrió acoso sexual por parte de varios de sus colegas.

“Un congresista en los pasos perdidos me quiso abrir el saco y otro fue a mi oficina, me tiró en el mueble y quiso abusar de mí. Tuve que empujarlo y defenderme. Habían muchos pulpos ahí”, reveló la mamá de Florcita Polo.

Díaz también evocó que el fallecido parlamentario Miguel Ciccia quería hacerla su esposa. “Me prometía el oro y el moro, hasta deseaba que mi hija Flor se case con su hijo”, recordó la popular figura del espectáculo local.

Susy Díaz se volvió a enamorar

Susy Díaz vive un buen momento en su vida sentimental. Ahora está gozando de unos días de relajo al lado de su joven pareja Walter Obregón en Punta Cana. “Cumple 30 años y quería escaparse conmigo. Es la primera vez que vengo por acá y feliz”, indicó.

La excongresista aclaró que ella no pagó el viaje, sino su enamorado. “Él es empresario, no un misio. Ahorita no tengo ni para comprar un calzón porque la ley me obliga a pagar. Ya son más de 18 años de persecución”, recordó el difícil momento que vive por la deuda que tiene con la justicia.