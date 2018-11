People's Choice Awards: Kim y Kris no pasaron desapercibidas con sus transparentes atuendos [FOTOS y VIDEO]

Kim Kardashian, Khloé, Kourtney, Kendall y Kris Jenner estaban nominadas como el Mejor Reality Show de los People's Choice Awards 2018 por su programa ‘Keeping Up With The kardashians’ y jamás imaginaron que iban ganar un galardón luego que sus millones de fans votaran por ellas.

Ante de recibir su premio las famosas asombraron a más de uno con sus elegantes y sexys atuendos. Kim Kardashian presumió su figura con un sensual vestido transparente tridimensional. Por su parte, la matriarca de la familia, Kris Jenner, lució un body de encaje de color negro, pantalón y saco. Además, acompañó el atuendo con unos lentes oscuros.

Kourtney Kardashian no se quedó atrás por lo que vistió un traje de encaje y un saco negro para mostrar elegancia. Khloé Kardashian y Kendall Jenner también se presentaron con vestuarios acorde para la ocasión.

Al recibir el premio en los People's Choice Awards 2018, Kim Kardashian dedicó el galardón a los bomberos estadounidense. "Dedicamos el premio a todos los que han sido evacuados por los incendios. A toda la gente que está arriesgando su vida por nosotros. Queremos dedicar este reconocimiento a los bomberos", dijo una de las Kardashian al recibir el premio de los PCAs 2018.

Kim Kardashian speaks up about the wildfires happening in Southern California. With her home being in Calabasas, the fires hit home for the Kardashian’s. pic.twitter.com/FeQUwxBiow