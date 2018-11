Luciana Salazar, levanta polémica en Argentina, con confesión íntima |VIDEO

La 'bomba sexy' argentina, Luciana Salazar, no solo ha destacado por sus curvas y belleza sobre las pasarelas. La modelo, bailarina, actriz y cantante, es dueña de una franqueza que, en más de una oportunidad, le ha originado, más de un problema entre sus colegas, pero para sus seguidores es un verdadero deleite. Muchos piensan que allí radica el secreto de su vigencia.

Ahora, la rubia vuelve a ser protagonista de los titulares con una inusual confesión durante su visita al sintonizado programa 'PH, Podemos Hablar', que se emite los sábados por la señal de Telefe. ¿Qué hizo la mediática diva argentina? Pues nada menos que revelar que toma ciertas medidas a la hora de ir al baño cuando no se encuentra en su hogar. La confesión, no solo alborotó a sus fans, sino también a los conductores e invitados de dicho show televisivo.

"Soy medio obsesiva con esas cosas, si no es en mi casa, no. Excepto que esté en una emergencia. Pero no me siento, soy muy asquerosa: hago de parada o a veces en vasitos", reveló, ante el asombro de propios y extraños. "Cuando estamos en lugares donde no hay baños o los baños no son muy limpios, tengo una amiga muy de confianza que me trae vasitos de plástico, que después se los lleva y los tira. El vasito tiene una medida, tiene de varios tamaños que luego los bota. Hubo un viaje en avión, que duró más de 12 horas, pero me aguanto".