Votar: ¿cuándo?, ¿quiénes?, ¿cómo?, por Mirko Lauer

¿Qué ha cambiado en los procesos electorales peruanos? Lo más notorio es la presencia de muchos menos votantes. Antes votaba una minoría, que algunos querían definir como una élite. Hoy vota una inmensa mayoría obligatoria, que a algunos se les antoja una totalidad. No es toda la diferencia, pero casi.

Lo que vemos a mediados del siglo XIX da la apariencia de ser duelos de aristócratas. Burócratas, agricultores, militares y hasta comerciantes se volvieron el grupo social en competencia por el poder electoral. Por los oropeles de Palacio, claro. Todo estaba más controlado y, por tanto, parecía más calmado.

Más calmado: todo tenía la forma de una argolla, y era clave el silencio de los excluidos. Mujeres, analfabetos, no inscritos o, más bien, no convocados. Visto desde aquí, el poder del Estado no se disputaba, sino que se turnaba; participar se limitaba a presenciar la puerta giratoria que era la política.

¿Qué le fue dando a las elecciones la forma que conocemos hoy? Evidentemente, la inclusión de nuevos participantes, es decir, el cambio en la composición del electorado. El clasismo y el racismo pasaron de tácitos a explícitos. Lo cual afectó la naturaleza del discurso, marginó las ideas y le abrió paso al auge del argumento ad hominem que vendría después.

Otros afirman que los verdaderos cambios llegaron con los partidos políticos y su formación como grupos de interés dentro del cuerpo social. Con eso, la plutocracia se retiró de la política directa y pasó a actuar, digamos, a través de la interpósita persona colectiva en que se volvió el partido. Los enemigos del partido han sostenido que este defiende un interés contrario al de la sociedad entera.

La última etapa, la que vivimos hoy, es la conversión del partido de instrumento político en instrumento comercial. Esto se vuelve posible precisamente por la intensa inclusión que se dio en anteriores decenios: el habitante convertido en ciudadano pasa a convertirse en mercancía. Las elecciones de hoy están mediadas por las redes y la prensa.

El partido fue la gran posibilidad de darle poder al hombre de la calle para influir en su destino. Su destrucción nos dejó sin instrumento de defensa, en un juego en el que no podemos creer y en el que ya nadie cree.