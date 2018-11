Alfredo benavides “No será fácil interpretar a Luis Miguel”

Regresas este sábado a ‘El artista el año: el dúo perfecto’...

Sí, voy a estar mañana (hoy) de regreso en el programa y en la secuencia “El desafío”. Llego como Luis Miguel, ‘El Sol de México’. No será fácil interpretar a Luis Miguel porque no se parece nada a mí, él es un divo, un personaje difícil de tratar.

¿Le has pedido algún consejo a tu hermano Jorge para la interpretación?

No, el que trabaja en la imitación sabe que la idea es no imitar al imitador. De lo contrario, la gente verá al imitador y no al personaje.

¿Crees que Manolo Rojas, quien está en sentencia en ‘El dúo perfecto’, salga del reality?

Él es un profesional, a Manolo lo paras en el escenario y sabe qué hacer, es un maestro. Pero ya le dije a Manolito que de esta semana no pasa, y esto porque sus contrincantes, Luis Baca y Jonathan Rojas, son bonitos, entonces, las chicas votarán por ellos, y a Manolito no le ayuda el cacharro.

¿Qué tal Kevin Blow?

¡Ah! ¿El chico que sale con Michelle Soifer?

-¿Lo has visto cantar y bailar? ¿Te gusta lo que hace?

-Se le ve bien en su relación.

¿Qué proyectos tienes ahora, además de tu participación en ‘El artista del año’?

-Sigo trabajando en ‘El reventonazo de la Chola’ y estoy contento. Imagino que iremos también para el próximo año. Por ahora, todo tranquilo. ❧