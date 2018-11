Paula Manzanal: tras dar a luz, fans están descontentos por actitud de su expareja

La modelo y figura de Instagram, Paula Manzanal, viene robando el corazón de sus fanáticos esta vez no por sus sexys fotografías, sino por las tiernas imágenes que viene publicando de su hijo Valentino.

Como se sabe, el último 5 de noviembre Manzanal dio a luz a su primogénito en una clínica de la capital. Su círculo más cercano celebró la noticia a lo grande, sin embargo, muchos se preguntan qué pasó con el padre del niño Jordan Davies.

En medio de las celebraciones por el nacimiento del niño, seguidores de Manzanal no ven con buenos ojos que el joven no haya estado presente al momento del alumbramiento. Así también critican sus últimas publicaciones en Instagram, donde a Davies se le ve entretenido y más al pendiente de su reality show Weekender Boat Party.

Con imágenes de la previa del show donde se le ve disfrutando junto a sus compañeros del programa, las publicaciones de Instagram revelan que el chico reality británico sigue con su vida sin mayores problemas.

En la red social mostró cómo se prepara para estelarizar la obra teatral 'Jack y las habichuelas mágicas', actitud que ha sido bastante comentada por los seguidores de Paula Manzanal. “Ur baby was born” y “Paula Manzanal te necesita”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la plataforma social.





Recordemos que en los medios ingleses se difundió la información que Jordan Davies le habría solicitado, hace unas semanas, una prueba de paternidad a la modelo peruana para cumplir con sus responsabilidades como padre. Portales como Ok!, The Sun y Daily Star citan al representante legal del chico reality sobre este asunto.

“Solicitar una prueba de paternidad para alguien con quien no está en una relación es justo para todas las partes, no habría nada peor que un niño que crece con alguien que no es su padre”, señaló en una reciente entrevista con Daily Star.