Emma Stone cumple 30 años: datos desconocidos de la imparable actriz de Hollywood

La ganadora del Oscar, Emma Stone, festeja este martes su cumpleaños número 30. Considerada ya como una de las grandes estrellas de Hollywood, la intérprete viene sorprendiendo a más de uno con cada una de sus participaciones en la pantalla grande.

Con cada vez más trabajos junto a los realizadores más prestigiosos del cine contemporáneo, Emma Stone ha logrado ganarse un buen número de fanáticos quienes esperan ansiosos cada una de sus participaciones. Pero si pensaste que sabías todo sobre la actriz, aquí te compartimos algunos datos que quizás pasaron desapercibidos.

Emily es su primer nombre

Su nombre de nacimiento no es Emma sino Emily Jean Stone. Fue en el momento de inscribirse en el Sindicato de Actores cuando le informaron de que Emily Stone ya existía en el registro. Ante esto, la actriz decidió entonces cambiar su nombre por Emma como una de las Spice Girls, grupo de pop del cual es fan.

Sufría de pánico escénico

Emma Stone comentó en una entrevista que a los 9 años empezó a subirse a los escenarios en su colegio. Gracias a esto, ella logró superar su miedo escénico. Incluso escribió el libro 'Soy más grande que mi ansiedad', obra que Emma aún conserva.

Se rompió los dos brazos

A los 7 años Emma Stone practicaba gimnasia. Durante uno de los entrenamientos con barras paralelas se cayó y se rompió ambas extremidades. Esta acción provocó no solo su salida del deporte, sino también su temor a las escenas de acción.

Su fama llegó con la cita: Se dice de mí

En 2009 consiguió llegar a la cima de la popularidad con su papel protagonista en 'Se dice de mí'. Tal fue su creciente fama, que Emma Stone tuvo que mudarse a Nueva York en busca de algo de intimidad.

Un reality como su debut en la televisión

Aunque muchos afirman que la miniserie 'Maniac' es una de las pocas primeras apariciones catódicas de Emma Stone, lo cierto es que hasta su debut como actriz fue televisivo. Sucedió en el 2004 cuando compitió con otras siete actrices por el papel de Laurie Partridge en 'In Search of the New Partridge'.