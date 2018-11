Jefferson Farfán encaró a Luciana Fuster y ella hace fuerte revelación

Jefferson Farfán se cansó de los comentarios sobre su vida privada que lo relacionan amorosamente con algunas modelos del espectáculo local, por ello no dudó en responder con contundencia a Luciana Fuster, participante de ‘Combate’ y conductora de ‘Espectáculos’, programa de ATV donde también participa Poly Ávila.

Vía Instagram, Luciana Fuster le preguntó a Jefferson Farfán sobre su estado sentimental actual: "Foquita, ¿sigues soltero?", dijo la modelo, a lo que el delantero de la selección peruana le respondió: "Recontra soltero".

Sin embargo, Farfán aprovechó la ocasión para enviar un contundente mensaje. "¡Ya no más especulaciones, por favor!", señaló el delantero del Lokomotiv Moscú, quien en los últimos días ha sido vinculado a Giulliana Barrios, expareja del modelo Erick Sabater, después de que la modelo se refiriera a La Foquita.

“Jefferson es mi amigo, lo estimo muchísimo, pero no estoy buscando tener una relación con nadie. Conversamos seguido y es porque hay una amistad. ¿Si sabe que nos vinculan? Sí, pero se ríe y ‘vacila’, porque solo somos amigos”, reveló Barrios.

Luciana Fuster responde

Después de críticas y a manera de defensa, la exnovia de Austin Palo aclaró que no tiene ningún tipo de relación con Jefferson Farfán. Sostuvo que solo tuvo suerte que el jugador le respondiera el mensaje.



“Nunca le había escrito, es la primera vez y tuvimos la suerte que nos contestó. ¿Si Jefferson es mi amigo? La verdad no, solo el día de ayer que me confirmó que estaba soltero y paren con las especulaciones. Hace varios días que lo están atormentando con ese tema. Como dijo Poly (Ávila), tuvo buena onda para respondernos”, expresó Luciana Fuster.

Al ser consultada sobre sus gustos por los chicos, en clara alusión a Farfán, la ex miss Teen dijo. “¿Si me gustan los morochos? No tengo un tipo de chico definido, pero cada vez que digo algo me equivoco tanto”.



Por otro lado, Fuster dejó entrever que la excandidata al Miss Perú estaría celosa por las guapas amigas del exnovio de Yahaira Plasencia. “Yo pienso que sí (celosa), lo que pasa es que Giulliana quiere ir más allá y por eso da todas esas declaraciones y habla sobre las chicas que rodean a Jefferson Farfán”, concluyó.