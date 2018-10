“No es lo que parece”, una oda a la amistad y la chacota

‘No es lo que parece’ cuenta la historia de cinco amigos, quienes en el desarrollo de su vida de pareja se encuentran en diferentes situaciones de infidelidad que se van involucrando una con otra. Se estrena mañana, 25 de octubre, a nivel nacional.

Esta nueva película peruana cuenta con la dirección de Koko Castillo, quien realizó ‘Peloteros’ en el 2006 y que ha participado en muchas producciones nacionales e internacionales como productor asociado.

“Nunca me alejé del cine, siempre he estado en el negocio. Espero que funcione y al público le guste. Siempre he pensado que el cine es para entretener, divertir. Yo voy por ese lado. La gente va a las salas a reír, a comer canchita, pasar un momento lindo. Yo apuesto por ese cine que llaman comercial, dejo a mis colegas que hagan cultura, yo apuesto por el entretenimiento”, dice tras presentar su largometraje en función de prensa.

‘No es lo que parece’ cuenta con un atractivo elenco de experimentadas figuras y, además, tres figuras del mundo del espectáculo como son: Angie Jibaja, Tilsa Lozano y Vania Bludau, quienes alternan con Germán Loero, Pablo Heredia, José Dammert, Milagros López Arias, Jesús Alzamora, Anahí de Cárdenas, Connie Chaparro y Sebastián Rubio “en una montaña rusa de divertidas situaciones de infidelidades y romances”.

¿Cómo nació la historia?, le preguntamos al director. “Tiene mucho de mis amigos, con quienes hace más de veinte años, juego fútbol y todos los juegos. Es mi promoción del colegio Carmelitas. Y después del fútbol nos reunimos y hablamos de todo. Ahí nace la idea, un grupo sólido de amigos, un grupo de whatsapp y todo lo que viven. Es una película de amistad, de cómo se relacionan los ‘patas’”.

Agrega que “el ser humano, como persona individual no es divertido, entretenido. La gente siempre busca amigos, a la ‘patota’, la ‘mancha’. Es nuestra vida cotidiana, desde que te levantas vas a tus redes a ver qué ha pasado entre tus amigos. La vida es como un cuando viajas en un colectivo, con gente, música y amigos. Eso es lo que quiero mostrar”.

¿Cómo ha sido contar con tres figuras tan mediáticas como Angie, Tilsa y Vania en un mismo set?

Ellas tienen un potencial enorme, si continúan les irá muy bien. Tilsa es muy natural, tenía muchas ganas de trabajar con ella hace tiempo porque es talentosa y muy rápida. Le das un guion y a los cinco minutos ya tiene la letra aprendida y una buena interpretación, además es muy desatada. La anécdota fue las mil trucos que tuvimos que hacer para ocultar su embarazo. Vania es muy fresca y tiene gran futuro y con Angie ya había trabajado en ‘Mañana te cuento’ y quedaba la promesa de un reencuentro. Tiene mucha presencia en cámaras. Lo bueno es que todo fluyó y pese a la recargada agenda que tienen, se pudo lograr tenerlas y cumplir el rol del rodaje. ❧

PRODUCCIÓN. Kanka Films.

NUEVO PROYECTO. Koko Castillo la alista su próxima película. Se llamará ‘Lunáticos’ y ahí volverá a contar con Germán Loero.