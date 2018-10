Kim Kardashian hizo fuerte confesión sobre su vida sexual [VIDEO]

La polémica empresaria, Kim Kardashian, apareció en la portada de la revista Richardson donde habló sobre su vida privada, específicamente sobre lo que piensa del sexo en su vida. Como era de esperarse sus declaraciones han provocado gran revuelo.

Hoy cumple 38 años de edad y es una de las influencers que más desnudos ha publicado en sus redes sociales, especialmente en Instagram; sin embargo, en la reciente entrevista que realizó al magazine estadounidense sorprendió al revelar el pudor que siente al hablar sobre el sexo.

Kim Kardashian, integrante de Keeping Up With The Kardashians (KUWTK), confesó que ella es un poco reservada cuando se trata de hablar de sexo y que su vida sexual no es tan “hot” como muchos piensan. Estos comentarios fueron duramente cuestionados y pusieron en el ojo de la tormenta a su esposo, Kanye West, quien en las últimas horas viene recibiendo todo tipo de comentarios negativos.

“Es muy divertido, en casa soy mucho más conservadora de lo que puedo ser públicamente (...) Mi persona pública es salvaje, sexual. Puedo ir a un set y estar completamente desnuda frente a cincuenta personas, haciendo una sesión de fotos, pero si es uno a uno, en la intimidad de una cama, soy como tímida e insegura”, declaró en exclusiva para 'Richardson'.

Asimismo, se atrevió a hablar sobre cómo su vida de casada ha cambiado, luego de quedar embarazada y criar a sus tres hijos. “Gané muchos peso en mis embarazos y me sentía poco sexy. Incluso pensé que nunca volvería a tener relaciones sexuales. Me sentí tan mal conmigo misma”, agregó Kim Kardashian, quien lleva casada cuatro años con el rapero, Kanye West.

Fuente: Instagram

Este es el video promocional de la revista Richardson sobre su entrevista con la celebrity de KUWTK, Kim Kardashian: