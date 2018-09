La pasión de ‘Misterio’ retorna al teatro

Una de las obras más emblemáticas del teatro peruano vuelve a los escenarios. Escrita por Aldo Miyashiro, quien la estrenó hace 15 años, y dirigida por Juan Carlos Fisher, vuelve Un misterio, una pasión, montaje que está inspirado en Percy Rodríguez, apodado ‘Misterio’, uno de los hinchas más acérrimos del club Universitario de Deportes en los noventa.

En el día a día, hombre de saco y corbata, luchando contra una sociedad por la que se sentía marginado; pero cuando se colocaba la camiseta del equipo, el hincha descontrolado se desataba.

El rol principal recae en el actor Sebastián Monteghirfo. “Me enamoré del teatro viendo esta obra. Me siento orgulloso de poder interpretar a un personaje tan importante. ‘Misterio’ ya hizo historia en su momento y ahora es una responsabilidad volverlo a traer a escena”, anota el actor.

“Es un personaje que requiere mucho esfuerzo físico y aunque soy bien flojo para ir al gimnasio, lo he tomado como parte del reto”, acotó.

Ante las posibles comparaciones con Pietro Sibille, quien fue el primero en encarnar a ‘Misterio’. Monteghirfo confesó que su mayor temor ha sido hacer algo similar a lo que hizo Sibille. “He buscado crear mi propio ‘Misterio’, no quiero hacer algo similar, pero he conversado con Pietro sobre el personaje y me ha dado mucha confianza para hacerlo, pues otro de mis temores era no estar a la altura del personaje”.

Por otro lado, el actor descartó que la puesta en escena que expone la bravura con la que se maneja una ‘barra brava’ signifique una apología a la violencia.

“Por el contrario, creo que el mensaje que desarrolla la puesta es demostrar que la violencia no es el camino para resolver los problemas. Esta obra habla de las pocas oportunidades que tienen algunos chicos en el país, que no tienen a dónde apuntar y terminan tirando piedras, algo que es más fácil que leer un libro”.

A su turno, el director Juan Carlos Fisher aseveró que este retorno de Un misterio, una pasión busca analizarnos como país. “No estamos celebrando a las barras bravas, sino que queremos ver desde un lado más crítico y analizar por qué esos chicos han llegado a eso. La idea no es buscar responsables ni culpables, sino ver por qué este país está tan lleno de violencia y por qué hay esta necesidad de sacarla en un momento que genera tanta felicidad como es el fútbol, o durante un mitin, alguna marcha, etc. En qué hemos fallado todos como nación”.❧