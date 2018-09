Cine Nacional: Carlos Carlín y Gianella Neyra en Papá youtuber

Carlos Carlín interpreta a un padre de familia poco afín a la tecnología que es despedido por su nuevo jefe, un joven millennial. En la desesperación por no perder su casa y tras enterarse de que su esposa (Gianella Neyra) está embarazada, decide convertirse en youtuber, para lo cual necesitará la ayuda de sus dos incomprendidos hijos.

Papá youtuber, bajo la dirección de Fernando Villarán (Viejos amigos), marca el primer rol protagónico de Carlos Carlín en el cine, algo que tiene entusiasmado al también conductor. “Estoy agradecido con Fernando y Gonzalo (Ladines, guionista). Es una divertida historia familiar, ágil, inteligente. Siento responsabilidad porque es la primera vez que protagonizo una película después de varias apariciones en varias cintas. Estoy nervioso, pero confiado por el elenco y el equipo de producción”.

Sobre si este protagónico llega en el momento adecuado, responde: “Sí, es un buen momento, estoy cómodo con el personaje y espero que al público le guste”.

¿Y cómo te llevas con la tecnología?

Me llevo pésimo con la tecnología. El Twitter es para desatar mi furia (risas), el Instagram para subir fotos y videos, es con el que mejor me llevo. Y el Facebook lo tengo congelado, no es amigable para mí. Soy torpe con la tecnología desde la aparición de la computadora. Siempre he sido torpe.

Todo lo contrario sucede con Gianella Neyra, quien se define curiosa. “A mí me gusta la tecnología, no sé mucho pero si algo no conozco empiezo a indagar por internet”, cuenta la actriz, quien se muestra agradecida de compartir escenas con su entrañable amigo, Carlos Carlín.

“Es una comedia inteligente, con un mensaje bonito para la familia, habla de la unión, de lo importante de pasar tiempo con los hijos, con la familia, tener siempre tiempo de calidad”, menciona la actriz y destaca el rol que cumple su personaje, que es el soporte de su familia.

“Soy como el corazón de la familia, una madre que decidió relegarse un poco para hacerse cargo de los hijos y ayudar al esposo y demostrar que también puede ser el soporte de la casa”.