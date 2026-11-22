Hayley Williams, vocalista de Paramore, lanza contundente mensaje a la presidenta Keiko Fujimori durante su concierto en Lima Hayley Williams sorprendió a sus fans en Lima al pronunciarse contra Keiko Fujimori durante su interpretación de ‘Ice In My OJ’. El gesto, que incluyó una mención a Palestina, no tardó en viralizarse en redes sociales.

Hayley Williams, integrante de la famosa agrupación musical Paramore, mostró su rechazo a la presidenta Keiko Fujimori durante su concierto en Lima el 21 de noviembre. La reconocida artista de rock estadounidense, aludió a la mandataria nacional mientras cantaba 'Ice In My OJ' mencionando: “Fu*k Keiko”. Este hecho no tardó en volverse viral en las redes sociales.

La intérprete de 'The only exception' también mencionó la frase "Free Palestine" en referencia al conflicto en el que se encuentra el país de Palestina frente al Estado de Israel. Por su parte, usuarios mencionaron que la cantante tuvo un pronunciamiento similar contra el expresidente Jair Bolsonaro, durante su primer concierto en Brasil.

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Los detalles detrás de ‘Ice In My OJ’

La canción escrita por la misma Hayley Williams, replantea el tema ‘Jumping Inside’, un proyecto musical cristiano de la artista, previo a su etapa dentro de la banda Paramore. Esta vez, en lugar de su sentido original de devoción religiosa, la cantante recontextualiza la composición para hablar de identidad, autonomía y crecimiento personal.

Asimismo, pese a que la letra original no menciona figuras políticas específicas, durante su gira ‘The Hayley Williams Show’, desarrollada este 2026, la artista ha utilizado la interpretación de este tema para expresar mensajes de protesta según el país donde se presenta, como críticas al servicio migratorio ICE en EE. UU., José Antonio Kast en Chile y recientemente a Keiko Fujimori en Perú.

Hayley Williams aparece durante el concierto de The Strokes en Lima

La cara más reconocida de la banda Paramore fue vista durante el concierto de la popular banda The Strokes en el Estadio San Marcos, el 20 de noviembre. Según lo reportado por diversos usuarios, la intérprete de ‘Decode’ se encontraba presuntamente en los alrededores de la ‘Cancha 1’.

Adicionalmente, previo a su llegada a territorio nacional, los fans de la cantante le habían solicitado que cambiara la fecha de su concierto, que con anterioridad coincidía con la presentación de la banda mencionada. Pese a ello, la presentación de la artista se empalmó con la presentación de Christina Aguilera junto a Florida en el ‘Sound Music Fest’.



