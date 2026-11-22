Miss Universo 2026: ¿quiénes son las grandes favoritas para llevarse la corona en Puerto Rico? A puertas de la final del Miss Universo 2026 en Puerto Rico, candidatas de América Latina, Asia, Europa y África se perfilan como favoritas para suceder a Fátima Bosch. Conoce quiénes lideran las predicciones.

El Miss Universo 2026 entra en su recta final y la expectativa crece entre los seguidores de los concursos de belleza. En la 75.ª edición, un total de 116 delegadas se concentran en Puerto Rico para conquistar al jurado y alzarse con la nueva corona oficial. La ganadora se llevará 'El Resplandor del Legado Eterno', una joya elaborada en oro blanco de 18 quilates con 3.150 diamantes.

Tras el desfile de trajes nacionales, diversas representantes han destacado por su oratoria, desenvolvimiento escénico e impacto social. Mientras la representante peruana Luren Márquez cumple una intensa agenda en suelo boricua con el objetivo de asegurar un cupo en la final, medios internacionales ya perfilan a las grandes candidatas a suceder a la mexicana Fátima Bosch.

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Las candidatas latinas que lideran las predicciones del Miss Universo 2026

América Latina vuelve a consolidarse como la región más fuerte del certamen internacional. A la cabeza de los pronósticos figura la venezolana de 24 años, Clara Vegas Goetz, representante del país más ganador en la historia del concurso con siete títulos. Muy cerca aparece la puertorriqueña de 27 años, Jennifer Barreto, quien busca la sexta corona para la isla.

Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela en el Miss Universo 2023. Composición LR. Instagram

Otras dos candidatas latinas completan el grupo que domina las preferencias en la antesala de la gala final. Dominga López, periodista chilena de 25 años, ha recibido elogios de expertos como Osmel Sousa y se ubica en los primeros lugares de las proyecciones internacionales. A ella se suma María Alejandra López, ingeniera colombiana de 32 años con 13 años de experiencia en certámenes.

Las fuertes rivales de Asia, Europa y África que buscan la corona del Miss Universo 2026

Más allá del bloque latinoamericano, la competencia promete ser reñida frente a debuts destacados de otros continentes. Por Asia, la filipina de 24 años, Bea Millan-Windorski, se posiciona como la gran favorita tras coronarse Miss Universe Philippines 2026. En el mismo continente, de Myanmar, también ha sobresalido May Grace Parry, modelo de 31 años graduada en Artes por la Universidad de Melbourne.

Bea Millan-Windorski busca consolidar su carrera en el certamen internacional tras ganar el Miss Universe Philippines 2026. Composición LR. Instagram

En Europa, la modelo francesa de 22 años, Garance Authié, encabeza las preferencias por su perfil internacional. Junto a ella destaca la española de 28 años, Susana Lucía Medina. Por su parte, África pisa fuerte con dos debuts históricos en esta edición 2026, Mitchelle Daka de Uganda junto a la sudanesa Amylia Deng, líder de la organización Health Action in South Sudan, enfocada en impulsar oportunidades educativas para la niñez de su país.

¿Cuándo y dónde ver la final del Miss Universo 2026?

La gran final del certamen se celebrará este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, recinto donde la soberana mexicana Fátima Bosch entregará la corona a su sucesora. Según la programación oficial anunciada por Telemundo, la transmisión en Perú y Colombia comenzará a las 7.00 p. m. En otros países de la región, el inicio de la transmisión está previsto para las 6.00 p. m. en México, 8.00 p. m. en Puerto Rico y 9.00 p. m. en Argentina y Chile.

Para ver el certamen en vivo desde Perú junto al resto de Latinoamérica, la señal oficial estará disponible por televisión por cable a través de Telemundo Internacional y vía streaming mediante la plataforma Universal+. En tanto, el público en Estados Unidos podrá seguir la elección y coronación en directo por la señal de Telemundo.