Pelo Madueño se despide del 2026 con un gran concierto en La Noche de Barranco. El show, programado para el 5 de diciembre, promete más de dos horas de música y sorpresas.

Pelo Madueño se despide del 2026 con un gran concierto en La Noche de Barranco. El show, programado para el 5 de diciembre, promete más de dos horas de música y sorpresas. Foto: difusión.

A lo largo del 2026, Pelo Madueño y su propuesta RockPop han protagonizado exitosas presentaciones en La Noche de Barranco, convirtiendo cada concierto en una verdadera fiesta para los amantes del rock peruano. Con shows cargados de energía y una gran respuesta de sus seguidores, quienes han agotado las entradas en todas las fechas, el reconocido músico nacional se alista para ofrecer una última presentación con la que pondrá fin a una temporada llena de música, recuerdos y momentos especiales junto a su público.

Después de un año cargado de presentaciones,Pelo Madueño despide esta temporada con un show extenso.

Pelo Madueño despide el 2026 con show en Barranco

El esperado concierto de Pelo Madueño se realizará este sábado 5 de diciembre y contará con un espectáculo especial de más de dos horas, acompañado por su banda completa. Durante la velada, el artista interpretará algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria, entre ellas ‘Mala sangre’, ‘Alma de 80s’ y ‘La peor de las guerras’. Asimismo, incluirá otros temas que han marcado distintas generaciones y que continúan formando parte de la programación radial y de las listas de reproducción de sus seguidores.

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La presentación también incluirá canciones poco habituales dentro de sus conciertos y varias sorpresas que se han convertido en una tradición durante sus encuentros musicales en La Noche de Barranco. De esta manera, Pelo Madueño promete una velada cargada de nostalgia, energía y emociones, en la que los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por sus grandes éxitos y cantar junto al artista en un ambiente cercano y lleno de complicidad.

Trayectoria de Pelo Madueño

Con más de 30 años de carrera artística, Pelo Madueño se ha consolidado como uno de los principales exponentes del rock nacional. Sus primeros pasos en la música estuvieron vinculados a la escena underground peruana, formando parte de agrupaciones como Narcosis y Eructo Maldonado. Más adelante, integró la banda de Miki González y, en 1992, creó La Liga del Sueño, proyecto musical con el que consiguió una importante popularidad. Tras esta etapa, emprendió su camino como solista y publicó producciones como ‘Ciudad Naufragio’, ‘No te salves’, ‘Nivel Nacional’, ‘XXX’ y ‘Apocalipsex’.

Durante el 2026, el músico ha fortalecido su conexión con sus seguidores mediante una serie de conciertos en La Noche de Barranco, donde ha combinado sus composiciones individuales con los temas más recordados de La Liga del Sueño y otras joyas musicales de su repertorio, demostrando que su estilo RockPop continúa vigente en la escena peruana.